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В Красноярске обсудили особенности обследования строительных конструкций зданий

Более 150 экспертов приняли участие в конференции «Роснефти» в Красноярске

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Shutterstock

Научный институт «Роснефти» в Красноярске провел конференцию по вопросам и инновациям в обследовании строительных конструкций зданий и сооружений, в которой приняли участие более 150 специалистов и экспертов из ведущих научно-проектных институтов и инженерно-строительных организаций России, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Одной из главных тем конференции стал опыт применения технологии лазерного сканирования.

В «Роснефти» отметили, что в 2023 году компания выполнила сканирование более 90 объектов капитального строительства, что помогло провести плановую реконструкцию зданий, максимально сохранив существующий фонд. В компании сообщили, что экономический эффект от проведенного сканирования составил более 1 млрд рублей.

Также специалисты «Роснефти» показали результаты применения сейсмоакустических и геофизических методов, с помощью которых удалось с высокой точностью определить размеры и техсостояние конструкций, которые невозможно визуально осмотреть.

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