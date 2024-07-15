Участник СВО выстрелил из оружия в толпу детей, ранен мальчик

В Волгоградской области местный житель открыл огонь по компании детей в возрасте 9–13 лет, гулявших по улице, где расположен его дом. Об этом сообщает издание V1.ru.

Инцидент произошел 12 июля в хуторе Угольском. Как рассказали родители одного из несовершеннолетних, дети гуляли недалеко от дома, где в это время находились два участника СВО и женщина. В какой-то момент они вышли на улицу, дети насторожились и выключили музыкальную колонку, которую слушали. После того, как одна из девочек якобы услышала звук перезаряжаемого оружия, дети побежали от дома, но потом, перестав чувствовать угрозу, перешли на ходьбу. Но тут, как утверждает собеседник СМИ, раздались выстрелы.

«Дети упали на землю, но затем встали, обернулись и увидели двоих. Узнали того, кто стрелял. Выстрелы при этом не прекращались. В этот момент 12-летний мальчик почувствовал боль в левой ноге», — рассказал источник издания.

Потерпевший ребенок позвонил матери, та забрала его и отвезла в больницу, где мальчику диагностировали огнестрельное пулевое ранение. Родные школьника утверждают, что правоохранители обнаружили на месте ЧП гильзы от карабина и пистолета Макарова.

Стрелявшего мужчину задержали. Им оказался 48-летний участник СВО. Он вернулся домой в связи с отпуском по ранению.

Ранее боец СВО пригрозил отпилить бензопилой голову беременной девушке и поджег ее дом.