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«Злость голодающего»: врач рассказала об опасности диет

Диетолог Мухина: диеты могут провоцировать раздражительность

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Okrasiuk/Shutterstock/FOTODOM

Соблюдение строгой диеты может привести к появлению раздражительности и нервозности, со временем эти проявления эмоций могут усиливаться. Об этом RuNews24 рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

«Такое явление хорошо известно специалистам и называется «злость голодающего». Резкие смены настроения и любые другие проявления эмоциональной нестабильности — непременные спутники ограничений в питании», — подчеркнула эксперт.

Чтобы справиться с изменением настроения, врач рекомендует поменять принципы питания. По ее словам, диета не должна менять нормальное течение жизни, а также наносить физическому и психическому здоровью. Мухина также рекомендует поддерживать нормальный уровень глюкозы и контролировать содержание белка, дефицит которого усиливает раздражительность, апатию и тревожность.

Врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева до этого рассказала «Газете.Ru», что средиземноморский тип питания помогает нормализовать сон, сделать его более глубоким и менее тревожным.

Ранее стало известно, какое питание снижает риск развития рака легких.

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