Старейший вокзал Москвы закроют на реконструкцию

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«С 11 августа пассажирское здание старейшего вокзала столицы будет закрыто для обновления и интеграции в систему Московского транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пригородные поезда и поезда дальнего следования продолжат прибывать и отправляться по расписанию, но путь к ним изменится. Дептранс разместит понятную навигацию и объяснит, как выйти к поездам.

Дату окончания реконструкции в ведомстве не назвали. Дополнительную информацию для пассажиров пообещали предоставить позднее.

В июне пресс-служба Департамента транспорта Москвы сообщила, что в городе завершилось формирование городского вокзала Кутузовская, который объединяет МЦД, МЦК и Филевскую линию метро.

На московском городском вокзале открыли пешеходную галерею длиной 160 метров, которая позволит сэкономить время пересадки с МЦД на Филевскую линию метро.

Ранее назвали число воспользовавшихся станциями МЦД в Новой Москве.