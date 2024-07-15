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Россиянам объяснили, где покупать безопасные арбузы и дыни

Врач Сережина: арбузы и дыни безопаснее всего покупать в магазине

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Freepik.com

Определить наличие пестицидов в арбузах и дынях по внешнему виду невозможно, но плоды, продающиеся в магазинах, в большинстве случаев безопасны. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, продукты, поступающие в легальную торговлю, проходят проверки на содержание вредных веществ, а также имеют все необходимые документы.

«Другое дело — стихийная торговля без разрешительных документов и соблюдения правил. Люди часто покупают арбузы и дыни в местах несанкционированной торговли и у обочин дорог, где плоды могут впитывать грязь и автомобильные выхлопные газы», — обозначила Сережина.

Она добавила, что помимо безопасности, важно обращать внимание на качество плодов. Они должны быть целыми, чистыми и не перезрелыми.

До этого эксперты рассказали, что полезнее для здоровья — арбуз или дыня.

Арбуз, по их словам, содержит от 6 до 13 % легкоусвояемых сахаров, которые включают глюкозу, сахарозу и фруктозу. Это такой же низкокалорийный продукт, как и дыня. Однако в отличие от арбуза она может стать причиной аллергии, поэтому для аллергиков арбуз полезнее.

Ранее эксперт объяснил, почему ранние арбузы несладкие.

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