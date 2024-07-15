МЧС предупредило москвичей о грозе и ветре до 15 м/с

В понедельник, 15 июля, в Москве разразится гроза и пройдет сильный дождь. Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в столице появилось на сайте МЧС.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля в Москве местами ожидается ливневой дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении, опубликованном в 12:15 мск.

Спасатели посоветовали московским водителям во время грозы двигаться осторожнее, избегать внезапных маневров и не парковаться возле деревьев. Пешеходов призвали не ходить рядом с шаткими конструкциями и не прятаться от дождя под деревьями, которые могут рухнуть из-за ветра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара в московском регионе отступит только к концу недели. Самая высокая температура воздуха ожидается в первой ее половине — от 29 до 32 градусов тепла.

Ранее стало известно, что грозы нарушили электроснабжение сотен населенных пунктов в Белоруссии.