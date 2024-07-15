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Огонь на месте лесного пожара под Новороссийском может вспыхнуть вновь

Угроза открытого горения сохраняется на месте лесного пожара под Новороссийском

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Андрей Кравченко/VK

Ветреная погода может привести к возобновлению открытого горения на месте лесного пожара под Новороссийском. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Из-за ветреной погоды сохраняется угроза возобновления открытого горения», — сказал депутат.

Он добавил, что после завершения работы привлеченной к тушению авиации МЧС начнется «прочесывание склона специалистами-спасателями».

До этого МЧС сообщало о ликвидации очагов пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае.

По его данным, всего от огня пострадали 68 построек. Название турбаз не приводятся, но утром в министерстве рассказали, что на базе отдыха «Романтик» и «Голубая волна» под Новороссийском в результате пожара пострадали почти 40 построек.

14 июля крупный пожар произошел в курортном поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. На территории Новороссийска был введен режим ЧС.

Ранее сообщалось о двух пострадавших при пожаре в хуторе Дюрсо.

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