Спасатели завершили работы по поиску тел членов экипажа самолета, упавшего в Подмосковье

Спасатели провели окончательные работы по поиску тел членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Московской области 12 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, в общей сложности удалось обнаружить 38 фрагментов.

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под подмосковной Коломной. По словам свидетелей произошедшего, сначала воздушное судно резко дернулось в сторону и затем пошло на снижение. В результате борт столкнулся с землей.

«Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К вечеру на месте трагедии нашли черные ящики, или бортовые самописцы, расшифровка которых должна помочь установить причины ЧП.

Ранее стала известна новая подробность в деле крушения SSJ-100.