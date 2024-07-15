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Москвичам рассказали о погоде в первой половине недели

Синоптик Шувалов: жаркая погода ожидается в Москве в первой половине недели

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Максим Блинов/РИА Новости

Температура воздуха в Москве в первой половине рабочей недели будет достигать +30°C, жаркая погода будет сохраняться до четверга. Об этом 360.ru сообщил синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

Он уточнил, что ураганы в связи с такой жарой на этой неделе не ожидаются. При этом в четверг, 18 июля, погода изменится, продолжил синоптик.

«Вероятны ливни, нельзя исключать шквалистое усиление ветра. После этого выше 25°C тепла за пределами четверга не будет», — пояснил Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в понедельник, 15 июля, в северных и восточных районах Москвы ожидаются переменная облачность, температура до +30°C и кратковременные дожди. По его словам, в этот день погоду в столице будет формировать периферия циклона, а в южной части региона за погоду будет отвечать гребень антициклона. Поэтому, несмотря на жару, в мегаполисе и окрестностях местами могут пройти дожди или даже грозы.

В среднем в первый рабочий день в Москве воздух прогреется до +28–30°C, а в Подмосковье местами воздух может прогреться до +31°C.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в ближайшие дни в Москве.

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