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В Белгородской области с рельсов сошел поезд

В Старом Осколе электровоз сошел с рельсов

В Старом Осколе произошла авария с участием электровоза. Об этом сообщает Telegram-канал «Oskol Stelit».

Инцидент произошел в районе Лебединского горно-обогатительного комбината. На кадрах с места заметно, что поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок. Некоторые его части повреждены.

«Произошло столкновение двух тяговых агрегатов лоб в лоб на 85 км/ч», – поделились авторы публикации.

На данный момент неизвестно, насколько серьезные повреждения получил состав. Информация о пострадавших и причинах произошедшего также отсутствует.

До этого в Воронежской области, на станции Лиски поезд сошел с рельсов. Во время аварии никто не пострадал, на место отправили восстановительный поезд. И ремонтные бригады РЖД.

ЧП на станции стало причиной задержки 15 пассажирских поездов, среди них – Феодосия – Москва, МурманскАдлер, ЕвпаторияСанкт-Петербург и другие.

Ранее в Коми частично сошел с рельсов пассажирский поезд.

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