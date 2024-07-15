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В российском регионе будут выплачивать вознаграждение за информацию о пьяных водителях

В Амурской области сообщившие о пьяных водителях будут получать 5 и 7 тысяч рублей

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Амурской области за информацию о нетрезвых водителях, управляющих транспортным средством, начнут платить. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Если инспекторы задержат водителя, и медосвидетельствование покажет, что он в состоянии алкогольного опьянения, мы выплатим позвонившему денежное вознаграждение», — пояснил министр транспорта области Александр Зеленин.

Размер выплаты будет зависеть от ответственности, которую в случае подтверждения опьянения понесет водитель. В случае административной ответственности позвонивший получит пять тысяч рублей, в случае уголовной — семь тысяч рублей.

Как пояснили в ведомстве, при подозрении на пьяную езду сначала будет необходимо позвонить по номерам 002 или 112, затем в течение трех месяцев обратиться в «Амурупрадор» с заявлением на выплату вознаграждения. В случае подтверждения правонарушения сообщившему о нем придет выплата.

«Сразу несколько человек, которые сообщили о пьяной езде, получить деньги не смогут. Их получит гражданин, чье обращение в полиции зарегистрировали первым», — уточнили в Госавтоинспекции.

Нововведение вступает в силу на территории региона с 15 июля.

Ранее в Госавтоинспекции напомнили о штрафах за зимние шины.

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