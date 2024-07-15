Военного, устроившего стрельбу по сослуживцам, задержали под Грайвороном

В Грайворонском районе Белгородской области силовики задержали 29-летнего военнослужащего, который, по версии следствия, устроил стрельбу в воинской части. О задержании сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчину разыскивали с 11 июля. Предполагается, что в тот день он открыл огонь по служившим с ним солдатам, после чего бросил оружие и скрылся. Пострадали три человека, двоих из них спасти не удалось.

Поводом для стрельбы мог стать бытовой конфликт. По данным СМИ, военнослужащие выпивали, и двое из них стали оскорблять подозреваемого. В определенный момент мужчина не выдержал и начал стрелять. Согласно другой версии, военный мстил сослуживцам за систематические унижения.

До момента задержания предполагалось, что после содеянного солдат мог сбежать в Сумскую область Украины.

Ранее сообщалось об инциденте в Северной Осетии, где подросток открыл огонь по полицейским.