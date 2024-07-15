Мошенники начали предлагать россиянам улучшение качества связи

Мошенники придумали новую схему обмана, они звонят россиянам и представляются сотрудниками мобильного оператора, затем предлагают обновить настройки сети или выполнить операции для улучшения качества связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора сервиса МТС (MOEX: MTSS) по предотвращению мошенничества Андрея Бийчука.

Он предложил для борьбы с таким мошенничеством использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров.

Бийчук рассказал, что злоумышленники звонят абонентам и заявляют им, что необходимо обновление настроек сети или выполнение каких-то технических настроек для улучшения качества связи. Мошенники врут о том, что ведется плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, чтобы абоненты быстрее согласились на их предложения.

Специалист уточнил, что преступники обычно угрожают временным отключением услуг или недоступностью интернета в случае отказа от выполнения их требований. Во время разговора со своей жертвой, якобы выполняя какие-то технические операции, мошенники просят назвать код или пароль, полученный через Госуслуги или личный кабинет оператора. После этого злоумышленники получают доступ к личным данным абонента и могут провести финансовые махинации.

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