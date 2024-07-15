Мигрантам рекомендовали не свистеть и не шептаться в России

Рекомендации не свистеть мужчинам и женщинам, а также не обсуждать прохожих на родном языке вошли в адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Курс представляет собой 70-минутную лекцию, разработанную Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

Он разделен на четыре части: «Основы миграционного и трудового законодательства РФ», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ», «История отношений России и стран Центральной Азии».

В первом разделе рассказывается о порядке въезда и пребывания иностранцев в РФ.

В разделе «Основы неформального поведения в России» говорится, что мигранты должны знать русский язык и отмечается, что обращения «брат» или «сестра» не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми».

В нем также указано, что «не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей».

Третья часть содержит информацию о наказаниях за нарушение российских законов, а заключительная часть курса посвящена истории отношений РФ и стран Центральной Азии.

Как подчеркивает издание, эксперт приветствует появление программы, при этом сомневается в ее высокой эффективности.

Российское правительство утвердило план по реализации концепции государственной миграционной политики в 2024–2025 годах в январе этого года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году из России выслали 65 тысяч нелегальных мигрантов.