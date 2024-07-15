Российский кондитер испекла огромный торт в виде триколора и установила рекорд

Челябинский кондитер Марина Синицкая вместе с коллегами из других регионов страны испекла гигантский торт в виде российского триколора и установила рекорд. Изделие было представлено на заключительном дне на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом кондитер рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

«Из 300 заявок отобрали 30 кондитеров из разных регионов, которых пригласили в Москву. Это была не легкая прогулка, а настоящее испытание для мастеров. Участников мы разделили на две команды по 15 человек, самой приходилось работать в две смены», — поделилась один из авторов гигантского лакомства, добавив, что изделие символизировало единство и гордость за страну.

Торт вышел размером 24 квадратных метра и весил 1,5 тонны. По словам Синицкой, их изделие официально зарегистрировали как самый большой торт России. Также рекорд зафиксировали представители Международной книгой рекордов «Интеррекорд».

Ранее в Книгу рекордов России с гигантским тортом к 8 Марта попали кондитеры из Сочи.