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Пожары на турбазах в Краснодарском крае потушили

МЧС: на Кубани потушили очаги пожаров на территории турбаз, сгорели 68 построек

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Виталий Аньков/РИА Новости

Сотрудники МЧС ликвидировали очаги пожаров на турбазах в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае ликвидированы», — рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что всего от огня пострадали 68 построек.

Утром в министерстве по ЧС сообщали, что в результате пожара пострадали почти 40 построек на базе отдыха «Романтик» и «Голубая волна» под Новороссийском.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует. Позже из района возгораний эвакуировали около 500 человек и 30 машин.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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