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Флорист рассказала, как ухаживать за домашней орхидеей

Флорист Запорожец: домашней орхидее нужно обеспечить субтропические условия

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Elena Stroud/Shutterstock/FOTODOM

Домашней орхидее важно обеспечить субтропические условия, которые для нее характерны в природе, чтобы она долго и интенсивно цвела. Об этом рассказала творческой директор дома цветочной моды «Элита-Флора» Марина Запорожец, передает Pravda.Ru.

По ее словам, цветок лучше посадить в прозрачный горшок, в котором будет находиться специальный грунт для орхидей. Размещать растение нужно на солнечной стороне квартиры, но в полутени, например под растениями-крупномерами. Эксперт уточнила, что поливать его рекомендуется раз в неделю. Признаком нехватки влаги является то, что зеленые корни растения становятся беловатыми.

«В этот момент надо поливать. И не просто поливать, а горшок ставить в воду, чтобы она снизу пила воду. А сверху сделать ей душ, как тропический ливень. Не надо заливать шейку этого растения», — заключила Запорожец.

Врач Роман Иванов до этого говорил, что некоторые дачные растения, в том числе, ясенец, лютик, аконит и ежовник меловой, может быть опасно нюхать и трогать. Также врач напомнила об опасности ландыша: все его части ядовиты, прикосновение к цветку может вызывать аллергические реакции.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще заказывать цветы онлайн.

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