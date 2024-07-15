Россиянка на допросе призналась, что выбросила чемодан с телом сына

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала свою вину во время второго допроса. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие установило, что 34-летняя женщина в ночь на 12 июля 2024 года расправилась со своим девятилетним сыном, после чего порезала его. Чтобы скрыть свое преступление, она поместила тело мальчика в чемодан и отнесла его к мусорным контейнерам в Ленинском районе. Позже чемодан обнаружил бездомный и сообщил о страшной находке в полицию.

Женщине официально предъявили обвинение, при этом на первом допросе она не признала своей вины.

Во время следствия выяснилось, что женщина — дочь подполковника МВД. По словам ее соседей, она родилась и выросла в Мотовихилинском районе Перми, в семье «очень воспитанных и приличных людей». У нее два старших брата, один из них сейчас живет в Москве.

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