На Украине возмутились «социоцидом и энергомором» в Киеве

Украинский аналитик и экономист Алексей Кущ возмутился тем, что Киеву грозит «социоцид» из-за преступных схем распределения дефицитной электроэнергии. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, киевский торгово-развлекательный центр «Гулливер» перевели на импортную электроэнергию. В условиях единой энергосистемы это является «своеобразной схемой, преступной по своей сути», сказал эксперт. Обеспечение ТРЦ электричеством ведет к отключению света в жилых домах.

«Весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды, чтобы в такую жару у людей был свет. Ведь это реальный социоцид или энергомор», — возмутился Кущ.

В качестве примера экономист привел киевский жилмассив Позняки, где свет дают на несколько часов в день, не работают лифты, а на верхних этажах домов нет воды. «Почему подключают по схемам импорта «Гулливер», а не покупают импортную электроэнергию для населения?» — возмутился он.

До этого на Украине вновь ужесточили график отключений света, 13 июля они будут идти по всей стране с 14:00 до конца суток. Отмечается, что в этот период будут отключаться три очереди потребителей. Накануне анонсировалось, что три очереди будут отключать с 19:00.

В мае «Укрэнерго» прибегла к аварийным отключениям света в промышленных компаниях и домах во всех регионах страны. Причиной таких мер называлось увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания «на фоне последствий российских обстрелов».

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

Ранее в Одессе остановился общественный электротранспорт.