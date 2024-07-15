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В Петербурге двое молодых людей похитили и ограбили 17-летнего подростка

В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на подростка

В Петербурге иностранец и россиянин стали фигурантами уголовного дела после конфликта с 17-летним молодым человеком. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Шушарах, на Ростовской улице. По версии правоохранителей, 22-летний уроженец Дагестана и 19-летний петербуржец подошли к малознакомому юноше. Под предлогом возврата долга в размере пяти тысяч рублей они забрали у пострадавшего часы стоимостью 50 тысяч рублей.

После этого подростка вывезли на Ям-Ижорское шоссе, где стали ему угрожать и выстрелили из пневматического пистолета. Затем школьника вернули на Ростовскую улицу.

В отношении иностранца и россиянина возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Известно, что уроженец Дагестана ранее был судим, статья не уточняется.

До этого в Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители подозревали, что школьник незаконно хранит дома оружие и хотели задержать его для дачи объяснения, но молодой человек выстрелил несколько раз.

Ранее в Петербурге трех мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой.

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