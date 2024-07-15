Трамп объяснил, почему стрелок промахнулся

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он смог избежать серьезного пулевого ранения благодаря чтению таблицы со статистикой по нелегальной миграции. Об этом пишет газета The New York Post.

Политик считает, что митинг окончился бы трагедией, если бы он не повернул голову правее, когда зачитывал данные из таблицы. Он добавил, что хотел продолжить свое выступление в Пенсильвании, но агенты Секретной службы увели его и заявили, что «это небезопасно».

Трамп также назвал чудом то, что он остался в живых после покушения с применением винтовки AR-15, которую нашли при стрелке. Сам врач сообщил политику, что никогда не видел, чтобы кто-нибудь выживал после попадания из этой винтовки.

13 июля на Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

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Ранее президент США Джо Байден раскрыл подробности расследования дела о покушении на Трампа.