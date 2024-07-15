Юрист рассказала, какое наказание грозит москвичам за купание в фонтанах

Купание в городских фонтанах может обернуться для жителей и гостей Москвы штрафом в размере от 500 до 1 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, за такое нарушение также предусмотрен арест до 15 суток.

«Фонтаны устанавливают для красоты, поэтому ими можно только любоваться. Если же кто-то решает искупаться в них, его могут привлечь к ответственности по статье «Мелкое хулиганство», — сказала юрист.

Однако перед этим сотрудники полиции, которые заметят купающихся, могут ограничиться замечанием, продолжила Георгиева. Если его проигнорируют, это могут расценить как неповиновение представителю власти. За это гражданам может грозить штраф в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Главный внештатный специалист по первично медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников до этого заявил, что освежаться в жару в фонтанах не рекомендуется, потому что в этом случае можно подхватить инфекцию. Он подчеркнул, что подобные действия могут спровоцировать разные болезни.

Ранее врач рассказала, кому нужно обратиться к врачу после купания в стоячей воде.