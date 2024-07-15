Завершились поисковые работы на месте крушения самолета SSJ-100

Поисковые работы на месте крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Московской области завершены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что были обнаружены фрагменты тел членов экипажа. Крупные части фрагментов фюзеляжа и обломки самолета вывезены с места крушения. Также обнаружена различная бортовая электроника и провода.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже стало известно, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К вечеру на месте трагедии обнаружили черные ящики, или бортовые самописцы, расшифровка которых должна помочь установить причины ЧП.

Ранее стала известна новая подробность в деле крушения SSJ-100.