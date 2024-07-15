Москвичка, застрявшая с еще четырьмя беременными, едва не родила в лифте

Жительницы Москвы едва не родили в кабине лифта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в родильном доме на Ленской улице. По данным источника, утром пять рожениц, которые находились на поздних сроках, зашли в кабину вместе с медсестрой и отправились на третий этаж. Во время движения лифт поехал на минус первый этаж и застрял. При этом у одной из пациенток начались схватки.

«Как рассказала нам одна из них, в лифте было жутко душно и перспектива родить там впятером их не особо радовала», – сообщается в публикации.

В какой-то момент в кабине погас свет, до лифтера женщинам дозвониться не удалось. Одной из пассажирок удалось поймать связь и позвонить мужу, который вызвал спасателей.

В результате женщин высвободили. В кабине они провели около часа.

До этого в Воронеже россиянка родила прямо в такси. Вместе с супругом и четырехлетним сыном они отправились в роддом. Семья спешила, так как у беременной женщины были сильные схватки.

В пути таксисту пришлось остановиться из-за того, что пассажирка начала рожать. Роды принял ее муж.

Ранее в Тюмени женщина родила здорового ребенка за 10 минут.