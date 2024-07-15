Покупатели Яндекс Лавки смогут дозаказать товары в течение пяти минут после покупки

В Яндекс Лавке появилась возможность поставить оформленный заказ на паузу и дополнить его всем необходимым, сообщили в пресс-службе сервиса.

В компании пояснили, что дозаказ удобен, если клиент вспомнил о недостающих продуктах уже после того, как оплатил покупку. По данным Яндекс Лавки, больше половины покупателей, которые отменяли заказ, возвращались за забытыми товарами в первые 2–3 минуты после оформления заказа. Теперь им не придется делать второй заказ и снова платить за доставку.

Воспользоваться опцией можно нажав на кнопку «Добавить кое-что в заказ» после оформления. Чтобы выбрать необходимые товары, у пользователя есть 5 минут — оставшееся время отобразится на таймере в приложении. После оплаты новых покупок система добавит их в первый заказ — курьер привезет все в одной доставке. Использовать опцию можно один раз за заказ.

Воспользоваться опцией можно в приложении Яндекс Лавки, а также на онлайн-витринах сервиса в Яндекс Еде, Маркете и Деливери.

В настоящий момент опция тестируется и доступна ограниченному количеству покупателей.