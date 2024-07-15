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Россиянам объяснили, как выбрать мясо для готовки на огне

Повар Крюков: мясо для готовки на огне должно быть упругим и глянцевым

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Для приготовления шашлыка или блюда на гриле лучше всего выбирать глянцевый, упругий кусок мяса с жировыми прослойками, его цвет должен быть светло-розовым или красным, если это говядина. Об этом «Москве 24» рассказал шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Эксперт рекомендует покупать охлажденное мясо на рынке у фермеров.

«Хорошо, если продавец позволит понюхать мясо и потрогать его в перчатках. Говядина по запаху должна отдавать сеном, свинина же скорее имеет молочный оттенок. Также качественное мясо будет упругим, а после нажатия на него пальцем сразу начнет восстанавливаться. <...> При выборе куска в заводской упаковке важно обратить внимание на сроки годности и температурный режим хранения: в холодильной витрине не должно быть выше четырех-пяти градусов. И, конечно, сама упаковка не должна быть вздутой», — предупредил Крюков.

Если мясо продается в готовом маринаде, он должен быть прозрачным, а не мутным. Скрыть некачественный товар продавцам помогает маринад с кефиром, майонезом и другими добавками, если в нем много паприки, добавил эксперт. Для приготовления на огне лучше отдавать предпочтение реберной, шейной части или вырезке, заключил он.

В июне Анатолий Крюков говорил, что мясо для шашлыка можно замариновать классическим советским способом, для этого понадобятся уксус, лавровый лист, перец, горошек, соль и минеральная вода.

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