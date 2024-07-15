Два человека пострадали во время пожара под Новороссийском

Два человека обратились к медикам после пожара под Новороссийском. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Тем не менее пострадавшим хватило осмотра и первичной медпомощи, от госпитализации они отказались.

В ведомстве добавили, что огонь повредил 60 построек на базе отдыха «Романтик» в хуторе Дюрсо под Новороссийском. На территории базы отдыха «Голубая волна» пострадали восемь построек и пять машин. На других базах отдыха загорания построек нет.

Всего в пункте временного размещения находятся 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой, заключили в оперштабе.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовное дело по факту пожара под Новороссийском. Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что погодные условия осложнили тушение пожара под Новороссийском.