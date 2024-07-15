Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рособрнадзор: нужно разработать альтернативу ЕГЭ, прежде чем отменить его

Глава Рособрнадзора: для отмены ЕГЭ необходимо предусмотреть альтернативу

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не стоит отменять до появления альтернативы, которая обеспечивала бы выпускников школ теми же возможностями. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Интерфакс».

«Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — сказал Музаев, отвечая на вопрос об отмене ЕГЭ.

Отмена единого экзамена вернет российскую систему образования к тем проблемам, из-за которых и был введен ЕГЭ, то есть к коррупции в школах и при приеме в вузы, невозможности подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений и другим, подчеркнул он.

Глава Рособрнадзора добавил, что даже в самой Госдуме считают популизмом законопроект об отмене экзамена.

До этого Музаев заявлял, что школьники отрицательно воспримут отмену ЕГЭ, так как это увеличит число экзаменов для них.

Ранее в Госдуме назвали основную причину, по которой нельзя отменять ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами