Рособрнадзор: нужно разработать альтернативу ЕГЭ, прежде чем отменить его

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не стоит отменять до появления альтернативы, которая обеспечивала бы выпускников школ теми же возможностями. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Интерфакс».

«Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — сказал Музаев, отвечая на вопрос об отмене ЕГЭ.

Отмена единого экзамена вернет российскую систему образования к тем проблемам, из-за которых и был введен ЕГЭ, то есть к коррупции в школах и при приеме в вузы, невозможности подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений и другим, подчеркнул он.

Глава Рособрнадзора добавил, что даже в самой Госдуме считают популизмом законопроект об отмене экзамена.

До этого Музаев заявлял, что школьники отрицательно воспримут отмену ЕГЭ, так как это увеличит число экзаменов для них.

Ранее в Госдуме назвали основную причину, по которой нельзя отменять ЕГЭ.