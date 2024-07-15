Осужденного президента «ФСБ» отпустили на месяц раньше срока

Экс-сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) и глава созданного в Балашихе ООО «Фонд содействия безопасности» Андрей Першин, который отбывал срок по делу о мошенничестве, получил в московском суде условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Полтора года назад Першина осудили на пять лет колонии по обвинению в мошенничестве на сумму 24 млн рублей. С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе (СИЗО), срок он отбыл практически полностью.

Мужчина не был отправлен в колонию и содержался в московском изоляторе №5 «Водник». Против ходатайства об УДО не возражала администрация учреждения. Суд принял решение освободить осужденного.

Першина арестовали в марте 2021 года. По данным следствия, экс-сотрудник ФСБ пытался получить от предпринимателя 24 млн рублей за решение проблем, возникших из-за несуществующего уголовного преследования.

13 июля в Москве арестовали известную бизнес-коуча и автор книги о бизнесе Наталью Закхайм. Также арестовали ее мужа Андрея Краснова и бизнес-партнера Любовь Струлеву. Следствие обвинило их в создании организованной преступной группы, которая мошенническим путем привлекала денежные средства под видом обучения инвестициям.

Ранее суд вынес приговор бывшему руководителю АО «Тольяттиазот».