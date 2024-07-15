Москвичей предупредили о жаре и грозе в понедельник

В понедельник, 15 июля, в северных и восточных районах Москвы ожидаются переменная облачность, температура до +30°C и кратковременные дожди. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в этот день погоду в столице будет формировать периферия циклона, а в южной части региона за погоду будет отвечать гребень антициклона. Поэтому, несмотря на жару, в мегаполисе и окрестностях местами могут пройти дожди или даже грозы.

В среднем в первый рабочий день в Москве воздух прогреется до +28–30°C, а в Подмосковье местами воздух может прогреться до +31°C. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается слабым, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба — около нормы.

До этого МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в ближайшие дни в Москве. В связи с жаркой погодой жителям и гостям столицы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. Также на улице в течение дня советуют пить побольше воды и по возможности держаться в тени.

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