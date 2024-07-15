На кубанских базах отдыха от пожара пострадали почти 40 построек

Почти 40 построек пострадали на базе отдыха «Романтик» и «Голубая волна» под Новороссийском на Кубани во время пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Так, в «Романтике» зафиксировали 30 поврежденных строений, а в «Голубой волне» — восемь построек и пять автомобилей.

В МЧС отметили, что на других базах отдыха возгорания построек нет.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Позже глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что порядка 500 человек и 30 машин эвакуировали из-за пожара в районе хутора Дюрсо.

Ранее в Златоусте мать троих детей сбросила их с пятого этажа, чтобы спасти от пожара.