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Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию

«Страна»: во Львове после удара молнии в подстанцию начались проблемы со светом

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Depositphotos

Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове на западе Украины, в городе начались перебои со светом. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, проблемы со светом наблюдаются в некоторых районах Левандовки, Белогорща и Рясное.

Он добавил, что в результате произошедшего сгорела подстанция или трансформатор.

До этого сообщалось, что сотрудник полиции поджег два трансформатора в Черкасской области Украины.

По данным источника, один трансформатор был подожжен в поселке Кочержынци, второй — в поселке Максимовка. Эти трансформаторы снабжали названные населенные пункты электричеством. Полицейского задержали через несколько часов после совершения преступления. Его передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Днем 14 июня украинское агентство ТСН сообщило, что в городе Долина в Ивано-Франковской области Украины неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ.

Ранее на Украине ужесточили график отключения света.

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