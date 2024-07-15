В Севастополе объявляли новый сигнал «Баллистика!»

Губернатор Михаил Развозжаев объявлял в Севастополе сигнал баллистической опасности — «Баллистика!», который продлился 13 минут. Сообщение об угрозе атаки с воздуха было опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Информация о ракетной опасности появилась в 6:01. Жителей Севастополя призывали проследовать в укрытие или капитальное строение и отойти от окон.

Отбой баллистической опасности был объявлен в 6:14. Таким образом, опасный режим продлился 13 минут.

1 июля Развозжаев сообщил, что новый сигнал «Баллистика!» появился в Севастополе. Решение о введении нового сигнала связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями, объяснил глава региона. Он подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности, отметил Развозжаев.

Ранее военные сбили беспилотник ВСУ в районе севастопольского мыса Фиолент.