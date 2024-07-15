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Над Брянской областью уничтожили еще пять украинских беспилотников

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили над Севским районом еще пять дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов», — написал он.

По словам Богомаза, дроны самолетного типа, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), были сбиты над Севским районом.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет. Также губернатор поблагодарил войска ПВО за работу.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении 10 беспилотников, которыми в ночь на 15 июля ВСУ пытались атаковать объекты на территории Брянской области. Один был сбит над Трубчевским районом, три — над Злынковским районом, четыре — над Севским, один — над Погарским и еще один — над Брасовским.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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