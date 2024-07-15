Телефонные мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб

В России существенно увеличилось число телефонных звонков, совершаемых мошенниками от имени коммунальных служб. Об этом сообщает газета «Известия».

Злоумышленники используют в качестве предлогов поверку электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на жилищно-коммунальные услуги в честь юбилея. Преступники применяют методы социальной инженерии и выманивают код из смс-сообщений для доступа к аккаунту потерпевших на «Госуслугах», а затем берут от их имени кредиты и выводят деньги.

Правоохранительные органы уже возбудили по таким фактам десятки уголовных дел. Мошенники звонили гражданам от имени крупных генерирующих энергосбытовых и генерирующих компаний, таких как «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт». Преступники смогли выманить у пострадавших значительные суммы, в некоторых случаях ущерб исчисляется миллионами рублей.

До этого сообщалось, что в Петербурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки почти 24 млн рублей за три дня.

Ранее житель Краснодара отдал злоумышленникам 88 млн рублей.