Над Брянской областью сбили еще один украинский дрон

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередной украинский дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Александр Богомаз.

По информации, предоставленной губернатором, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом области.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте падения дрона.

Глава Брянской области выразил благодарность подразделениям ПВО.

До этого сообщалось, что три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом Брянской области.

За час до этого Богомаз проинформировал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских БПЛА над Брянской областью. По словам губернатора, четыре беспилотника были сбиты над Севским районом, один — над Погарским и еще один — над Брасовским.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.