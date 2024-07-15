Стали известны подробности адаптационного курса для трудовых мигрантов

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) после апробации обновило курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центрально-Азиатского региона, он был направлен во все регионы Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что курс представляет собой одно лекционное занятие, которое длится 70 минут и разделено на четыре части. В его рамках будут рассказывать основы миграционного и трудового законодательства РФ, основы неформального поведения в России, ответственность за несоблюдение законодательства, а также историю отношений России и стран Центральной Азии.

По словам представителя агентства, дальнейшей реализацией курса будут заниматься региональные органы власти.

Директор межрегионального ресурсного центра в сфере адаптации мигрантов и межнациональных отношений «ПСП-фонд» Борис Панич считает, что за 70 минут «практически невозможно» донести до человека подобный объем информации, а собрать мигрантов на такое короткое время «практически нереально».

До этого кабинет министров РФ утвердил план по реализации концепции государственной миграционной политики в 2024-2025 годах, в котором предлагается создать памятку о правилах и нормах поведения для приезжающих в страну иностранцев.

Ранее Путин поручил кабмину разработать меры по адаптации детей мигрантов в школах.