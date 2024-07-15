Над Брянской областью уничтожили еще три украинских беспилотника

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены над Злынковским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

За час до этого Богомаз проинформировал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских БПЛА над Брянской областью. По словам губернатора, четыре беспилотника были сбиты над Севским районом, один над Погарским и еще один — над Брасовским.

11 июля украинские дроны атаковали село Андрейковичи в Погарском районе Брянской области, в результате чего в населенном пункте были повреждены одно домовладение и один автомобиль. Более того, начались перебои с электроснабжением.

13 июля деревня Грудская в Севском районе Брянской области подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали населенный пункт при помощи FPV-дрона.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.