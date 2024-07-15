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Главе СК представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе

Бастрыкин требует доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, которая жарила соски на Вечном огне в подмосковной Рузе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также установить все обстоятельства произошедшего.

До этого в прокуратуре по Московской области заявили, что девушка пожарила сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, по данному факту проводится проверка.

В ведомстве подчеркнули, что по предварительной информации, 13 июля 2024 года девушка, находясь с друзьями на городской площади, пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия.

Незадолго до этого в Ленобласти двое молодых людей устроили пикник у Вечного огня и стали фигурантами дела о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле разыскивают девушку, прикурившую от Вечного огня.

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