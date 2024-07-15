В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование людей

Депутаты от ЛДПР внесут на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации законопроект, который предполагает введение штрафов за преследование людей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что проектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей «Преследование». Ей будет предусматриваться, когда гражданин совершает систематические действия, направленные на причинение нравственных страданий преследуемому, которые выражаются в попытках общения при несогласии преследуемого.

В тексте законопроекта отмечается, что если подобные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то нарушение повлечет за собой предупреждение или административный штраф в размере 2 тыс. рублей. Если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, то штраф составит 3 тысячи рублей, подчеркивается в публикации.

До этого стало известно, что в Госдуму был внесен законопроект, подразумевающий пожизненное лишение свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за борщевик.