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СМИ сообщили об опасности блюд из популярных сервисов доставки еды в Москве

«Известия»: 62,5% заказанных с доставкой блюд были непригодными к употреблению

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Pexels

В 62,5% образцов готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы, нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия», которая ссылается на собственное исследование.

Его решили провести на фоне массового заболевания ботулизмом и других подобных чрезвычайных происшествий в России летом 2024 года, отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что в 10 из 16 образцов были обнаружены превышение двух показателей — по содержанию бактерий группы кишечной палочки и по общему микробному числу (КМАФАнМ).

По словам руководителя отдела микробиологических исследований референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» Елены Гусевой, при проведении исследования был зафиксирован «значительный уровень нарушений» обязательных требований. Она подчеркнула, что в этой ситуации речь идет о непригодной для употребления продукции, которую нельзя допускать к реализации.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 250 тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, изъяли, производившее ее предприятие в Балашихе закрыли навсегда.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, где закупали фасоль, вызвавшую эпидемию ботулизма.

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