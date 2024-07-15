Сухогруз с экипажем из украинцев и азербайджанцев сел на мель в Мраморном море

В воскресенье сухогруз под флагом Панамы застрял на мели в Мраморном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

Управление заявило в пресс-релизе, что водолазы провели оценку ущерба судна Volgo Balt 213, которое село на мель у деревни Зейтинбагы в провинции Муданья.

Согласно данным базы данных, этот универсальный сухогруз длиной 114 метров был спущен на воду в 1978 году. Судно столкнулось с опорой моста через реку Дон из-за сбоя в рулевом управлении, как сообщило агентство РИА Новости.

Издание Milliyet утверждает, что судно село на мель около 2:00 ночи из-за того, что капитан уснул, и в результате врезалось в скалы. Судно было загружено фуражом, и после инцидента ему нанесен ущерб.

Газета также отмечает, что состояние 12 членов экипажа — девяти азербайджанцев и троих украинцев — хорошее. Судно следовало из России. В настоящее время готовится план по спасению судна.

В июне сухогруз, следовавший из России, уже садился на мель в Турции.

Ранее два теплохода столкнулись на реке в Якутии.