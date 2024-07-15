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Кейт Миддлтон заметили на финале Уимблдона

Independent: Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона, несмотря на болезнь

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Stephen Lock/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира, что стало ее вторым появлением на публике после того, как она в марте сообщила о своей болезни. Об этом пишет издание Independent.

В финале одного из самых престижных теннисных турниров в мире встретились испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победитель матча получит трофей из рук принцессы. Результаты игры еще неизвестны.

«Принцесса Уэльская прибыла на Уимблдон со своей дочерью Шарлоттой перед финалом мужского одиночного разряда», — отмечает издание.

Таким образом, Миддлтон второй раз вышла в свет после того, как стало известно, что она лечится от онкологического заболевания.

Предыдущее появление на публике состоялось 15 июня во время торжественной церемонии по поводу дня рождения монарха Карла III. Тогда Миддлтон присоединилась к членам королевской семьи на параде Trooping the Colour, а после позировала фотографам на балконе Букингемского дворца. Интернет-пользователи активно обсуждали появление Миддлтон на мероприятии. Поклонники заметили, что принцесса сильно похудела.

Ранее стало известно, где Кейт Миддлтон тайно проходит лечение.

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