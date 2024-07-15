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В Минске рассказали, как Литва вербует белорусов

ОНТ: Литва вербует белорусских граждан, используя метод шантажа

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Департамент государственной безопасности Литвы вербует белорусских граждан, в том числе используя в отношении их метод шантажа. Об этом сообщает Белорусский государственный телеканал ОНТ.

В эфире подчеркнули, что периодически со стороны властей Литвы подается информация, что в республике вербуют и даже «захватывают» литовских граждан. Телеканал подчеркнул, что никаких фактов подобному не приводится.

В связи с этим ОНТ рассказал о случаях, когда Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы завербовал граждан Белоруссии.

Например, один мужчина был осужден на 7,5 года за измену государству. По его словам, когда он приехал в Литву на форум в 2015 году его приняли сотрудники ДГБ. Они отвезли его в гостиницу, где его подвергли шантажу, в том числе бизнесом, семьей и всем остальным. Поэтому он выбрал сотрудничество с ДГБ, подчеркнул мужчина.

До этого в Белоруссии задержали четырех человек в рамках уголовного дела о вербовке подростков украинскими спецслужбами.

Ранее в КГБ Белоруссии назвали число осужденных за госизмену в 2022–2023 годах.

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