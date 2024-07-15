Испарение аммиака в грузовом поезде произошло в Ярославской области

В Северо-Западной транспортной прокуратуре заявили, что испарение аммиака произошло в вагоне грузового поезда на станции Рыбинск-Пассажирский в Ярославской области, организована проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия на станции. В текущий момент устанавливается причина утечки, этим занимается Ярославская транспортная прокуратура.

До этого стало известно, что на ледовой фабрике в районе Банг Ламунг недалеко от Паттайи в Таиланде произошла утечка аммиака.

Российские туристы рассказали, что сотрудники экстренных служб пообещали им устранить последствия утечки в ближайшие два дня. Местным жителям посоветовали не выходить из дома и не открывать окна.

В июне 2023 года в Кременчуге Полтавской области Украины произошла утечка аммиака из-за аварии. Вдыхание аммиака вызывает сильный кашель и удушье. При контакте с кожей появляется жгучая боль, отек и ожег с пузырями.

Ранее после утечки аммиака в Сербии госпитализировано 10 человек.