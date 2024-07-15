Грозы нарушили электроснабжение сотен населенных пунктов в Белоруссии

Сильные грозы нарушили электроснабжение 570 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии. Об этом сообщает министерство энергетики республики.

В Гомельской области грозы со шквалистым ветром, порывы которого достигали 30 метров в секунду, привели к падению деревьев на линии электропередачи, их обрыву, и повреждению опор.

В общей сложности без электричества остались 368 населенных пунктов, больше всего пострадал Мозырский район.

Последствия непогоды в области устраняют около 100 аварийных бригад, для скорейшего восстановления электроснабжения создан оперативный штаб.

В Могилевской области перебои в электроснабжении произошли в 202 населенных пунктах.

13 и 14 июля в Белоруссии в результате действий энергетиков была восстановлена работа свыше четырех тысяч трансформаторных подстанций, устранено более 700 обрывов проводов из-за падения деревьев и веток.

До этого сообщалось, что в четырех южных регионах России восстановили электроснабжение.

Ранее сообщалось, что центр Волгограда был обесточен.