Грозы нарушили электроснабжение сотен населенных пунктов в Белоруссии

Сильные грозы нарушили электроснабжение 570 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии. Об этом сообщает министерство энергетики республики.
В Гомельской области грозы со шквалистым ветром, порывы которого достигали 30 метров в секунду, привели к падению деревьев на линии электропередачи, их обрыву, и повреждению опор.
В общей сложности без электричества остались 368 населенных пунктов, больше всего пострадал Мозырский район.
Последствия непогоды в области устраняют около 100 аварийных бригад, для скорейшего восстановления электроснабжения создан оперативный штаб.
В Могилевской области перебои в электроснабжении произошли в 202 населенных пунктах.
13 и 14 июля в Белоруссии в результате действий энергетиков была восстановлена работа свыше четырех тысяч трансформаторных подстанций, устранено более 700 обрывов проводов из-за падения деревьев и веток.
До этого сообщалось, что в четырех южных регионах России восстановили электроснабжение.
Ранее сообщалось, что центр Волгограда был обесточен.