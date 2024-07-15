Россияне чаще покупали футбольный мерч на фоне Евро-2024

Россияне стали чаще покупать товары для болельщиков на фоне чемпионата Европы по футболу. Как показало исследование CDEK.Shopping, заказы из этой категории товаров выросли на 13%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При этом, несмотря на Евро-2024, футбольный мерч остается на третьем месте по популярности, уступая баскетболу и хоккею.

Наибольшей популярностью пользуются головные уборы (28%), футболки (15%), а также свитеры, кардиганы и пуловеры (10%). Большинство товаров для болельщиков доставляется из США (более 80%), на втором месте — товары из Германии, около 2,5% товаров из Италии.

По данным опроса, 46% россиян являются настоящими фанатами футбола и смотрят каждую неделю. 29% — только во время крупных чемпионатов, а 4% предпочитают следить лишь за матчами сборной России. 10% респондентов не смотрят футбол вовсе, а 12% — лишь в компании друзей.

Почти половина смотрели все матчи Евро-2024 — 44%, треть предпочитает лишь матчи сильных команд — 34%, а 5% наблюдали только за матчами любимой сборной.

Согласно исследованию, на турнире россияне поддерживали чаще всего сборную Испании (30,8%). Также в рейтинг вошли Франция (21,2%), Германия (18,5%), Англия (9,7%) и Португалия (6,5%).

Некоторые россияне также болели за Нидерланды (4,9%), Грузию (2,4%), Швейцарию (2,2%), Италию (1,9%), Австрию (1,3%) и Турцию (0,6%). При этом чаще всего россияне заказывают зарубежные товары из Германии (19,1%), Италии (17,8%) и Испании (11,2%).

В топе любимых игроков чемпионата у россиян оказались: Ламин Ямаль (22,2%) — а 15% опрошенных хотели бы приобрести себе футболку этого игрока, Джуд Беллингем (15,5%), Харри Кейн (13,2%), Дани Ольмо (11,9%), Тони Кроос (9,8%) — при этом целых 20% респондентов хотели бы приобрести себе футболку этого игрока .

В остальном россияне болели за Роналду (7,4%), Джордана Пикфорда (6,5%), Родри (5,2%), Канте (4,8%), Модрича (2,3%) и Хвича (1,2%).

Аналитики также поинтересовались, в какой стране, команда которой представлена на чемпионате, россияне хотели бы побывать: Испанию (23,4%), Италию (19,3%) и Англию (14,2%) предпочитает посетить большинство.

Эксперты также отметили, что несмотря на активное вовлечение в происходящее на чемпионате Европы, пока самыми популярными клубами, откуда россияне заказывают фанатскую атрибутику, стали хоккейные и баскетбольные клубы из США.

Ранее был назван претендент на пост тренера сборной Англии.