Даже у больных с легкой формой астмы отмечаются летальные исходы, предупредил врач

Одно из нередких проявлений аллергии — бронхиальная астма, которая зачастую остается недиагностированной и значительно ухудшает жизнь человека. Геннадий Новик, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа Минздрава России в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как понять, что у человека астма и когда стоит обратиться к специалисту.

Врач объяснил, что астма — это хроническое воспалительное поражение дыхательных путей. При этом эта болезнь тесно связана с аллергией.

«Бронхиальная астма — это аллергическое заболевание, и аллергены выступают как причиной возникновения заболевания, так и триггером для обострения. Так, риск формирования астмы существенно выше у больного с пищевой аллергией и аллергическим ринитом. Эта болезнь характеризуется повторяющимися состояниями, то есть наблюдается приступообразное ухудшение», — рассказал он.

На данный момент существует четкий алгоритм диагностики астмы: у детей старше 5 лет и у взрослых заболевание подтверждается данными спирографии (оценка функций внешнего дыхания), проводятся специфические методы для выявления повышенной чувствительности организма к аллергенам и назначается адекватная тяжести заболевания медикаментозная терапия.

По словам профессора, почти у половины пациентов с бронхиальной астмой отмечается легкая форма заболевания.

«Основными проявлениями заболевания являются свистящие хрипы, кашель, ощущение заложенности в груди как при контакте с аллергенами (кошками, собаками, пыльцой растений), так и на фоне простудных заболеваний. При появлении этих симптомов следует обратиться к доктору. Легкая форма не означает такой же легкий исход заболевания. Это ведет к более длительному периоду диагностики и, как следствие, затруднительному лечению. Статистика, к сожалению, крайне неблагоприятна: помимо очевидного ухудшения качества жизни, у людей с легкой может наступить летальный исход от удушья. Поэтому сейчас все мировое медицинское сообщество пытается оптимизировать терапию легкой формы бронхиальной астмы, чтобы исключить нежелательные исходы заболевания», — добавил он.

Как рассказал доктор, многие люди не обращаются к врачу из-за страха перед диагнозом.

«Безусловно, психологический фактор значительно влияет на решение людей пойти к доктору. Они переживают, что врач поставит серьезный диагноз и это существенно повлияет на жизнь человека. Конечно, это заблуждение. Если заболевание уже есть, то оно так или иначе ухудшает качество жизни. Мы, врачи, в свою очередь, наоборот, стремимся облегчить состояние пациента и помочь ему чувствовать себя хорошо. При длительных наблюдениях за больными бронхиальной астмой показали, что необходимо лечить это заболевание в первый год появления симптомов. Так как это помогает сохранить на всю жизнь нормальную функцию легких. Главное — лечиться вместе с врачом, а не принимать препараты самостоятельно. Это ключевой фактор адекватного лечения. Поэтому откладывать его не стоит», — рекомендовал эксперт.

Профессор также отметил, что при следующих состояниях следует незамедлительно обратиться к терапевту, пульмонологу или аллергологу: если на фоне респираторно-вирусной инфекции у больного возникают дистантные хрипы, то есть те, которые слышит сам пациент, а также наличие длительных приступов кашля, которые провоцируются не только инфекцией, но, и, например, незначительной физической нагрузкой.

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