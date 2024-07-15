Каждый десятый россиянин учит английский с целью найти вторую половинку

Основными мотиваторами россиян для изучения английского языка стали: романтические отношения, работа и просмотр сериалов в оригинале. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По результатам опроса, для каждого десятого россиянина (11%) основная мотивация изучения языка заключается в знакомствах с противоположным полом и поиске партнера. Из них 46% составили женщины, а 54% — мужчины. Основной возраст россиян, которые имеют такую мотивацию, — старше 45 лет (32%), а также люди в возрасте от 18 до 25 лет. (27%).

Основной мотивацией россиян по изучению английского языка стало комфортное общение в поездке или отпуске (33%), а также общение по работе (28%). При этом каждый десятый россиянин учит язык для потенциального устройства в зарубежную компанию. Интересно, что работу за рубежом больше всего (53%) рассматривают люди в возрасте от 36 лет.

Еще треть ( 30%) опрошенных также отметили, что английский важен им для чтения. Россияне практически поровну читают на английском художественную литературу (16%) и профессиональную по работе (15%). Помимо чтения, каждого пятого россиянина мотивирует использование английского языка для просмотра сериалов и фильмов в оригинале.

«Более половины россиян считают, что знание языка необходимо в современном мире. У каждого своя мотивация: для кого-то это счастливые отношения, другие рассматривают английский со стороны работы, а кто-то просто хочет услышать голос любимого актера в оригинале. Все эти цели хороши. Мы посчитали, сколько потребуется времени для достижения этих целей. В среднем, чтобы уметь знакомиться на английском, человеку с базовыми знаниями потребуется 2-3 месяца регулярных занятий, а чтобы легко проходить собеседования в зарубежные компании на английском — 6 месяцев. За это время возможно подтянуть язык на два уровня», — прокомментировала Карина Павловская, бренд-директор Skyeng.

Ранее выяснилось, что большинство россиян могут читать и общаться на английском только с онлайн-переводчиком.