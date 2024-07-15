Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каждый десятый россиянин учит английский с целью найти вторую половинку

Большинство россиян учат английский для комфортного общения в поездках

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Основными мотиваторами россиян для изучения английского языка стали: романтические отношения, работа и просмотр сериалов в оригинале. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По результатам опроса, для каждого десятого россиянина (11%) основная мотивация изучения языка заключается в знакомствах с противоположным полом и поиске партнера. Из них 46% составили женщины, а 54% — мужчины. Основной возраст россиян, которые имеют такую мотивацию, — старше 45 лет (32%), а также люди в возрасте от 18 до 25 лет. (27%).

Основной мотивацией россиян по изучению английского языка стало комфортное общение в поездке или отпуске (33%), а также общение по работе (28%). При этом каждый десятый россиянин учит язык для потенциального устройства в зарубежную компанию. Интересно, что работу за рубежом больше всего (53%) рассматривают люди в возрасте от 36 лет.

Еще треть ( 30%) опрошенных также отметили, что английский важен им для чтения. Россияне практически поровну читают на английском художественную литературу (16%) и профессиональную по работе (15%). Помимо чтения, каждого пятого россиянина мотивирует использование английского языка для просмотра сериалов и фильмов в оригинале.

«Более половины россиян считают, что знание языка необходимо в современном мире. У каждого своя мотивация: для кого-то это счастливые отношения, другие рассматривают английский со стороны работы, а кто-то просто хочет услышать голос любимого актера в оригинале. Все эти цели хороши. Мы посчитали, сколько потребуется времени для достижения этих целей. В среднем, чтобы уметь знакомиться на английском, человеку с базовыми знаниями потребуется 2-3 месяца регулярных занятий, а чтобы легко проходить собеседования в зарубежные компании на английском — 6 месяцев. За это время возможно подтянуть язык на два уровня», — прокомментировала Карина Павловская, бренд-директор Skyeng.

Ранее выяснилось, что большинство россиян могут читать и общаться на английском только с онлайн-переводчиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами