Россияне не определились с отношением к чайлдфри

За запрет движения чайлдфри в России каждый третий, столько же — против. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев обратился в министерство юстиции с предложением запретить в России движение чайлдфри. Согласно опросу, мнение россиян по этому поводу разделилось: 34% опрошенных поддерживают инициативу, 33% выступают против, еще 33% затруднились с оценкой.

Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри: 36% и 32% соответственно. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.

Выше всего уровень поддержки предложения продемонстрировали россияне, имеющие детей: 42% против 23% среди бездетных.

Два года назад в Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних. Тогда его поддержали 4 из 10 опрошенных (41%). Большинство несогласных, как и сейчас, было зафиксировано среди россиян моложе 34 лет (51% в 2022 году и 54% сегодня).

Ранее выяснилось, что большинство россиян считают свою семью идеальной.