Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне не определились с отношением к чайлдфри

За запрет чайлдфри выступает каждый третий россиянин

close
100%
Chebakalex7/Shutterstock/FOTODOM

За запрет движения чайлдфри в России каждый третий, столько же — против. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев обратился в министерство юстиции с предложением запретить в России движение чайлдфри. Согласно опросу, мнение россиян по этому поводу разделилось: 34% опрошенных поддерживают инициативу, 33% выступают против, еще 33% затруднились с оценкой.

Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри: 36% и 32% соответственно. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.

Выше всего уровень поддержки предложения продемонстрировали россияне, имеющие детей: 42% против 23% среди бездетных.

Два года назад в Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних. Тогда его поддержали 4 из 10 опрошенных (41%). Большинство несогласных, как и сейчас, было зафиксировано среди россиян моложе 34 лет (51% в 2022 году и 54% сегодня).

Ранее выяснилось, что большинство россиян считают свою семью идеальной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами